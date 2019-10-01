مدني مكة يكشف تطورات الحالة المطرية ويؤكد: لا إصابات

نايف السالم(صدى):

أوضح الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، تطورات الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة، خلال الأيام الحالية.

وصرّح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، الرائد نايف الشريف، بأن الإدارة طبَّقت خطة تنفيذ تدابير الدفاع المدني في حالات الأمطار؛ إثر الأمطار التي هطلت مساء اليوم.

وأكد أنه تمت مباشرة عددًا من بلاغات الاحتجاز داخل تجمعات للمياه، وتماسات كهربائية، و تأمين الخطورة حيالها، والتعامل معها من قِبل جهات الاختصاص، مؤكدًا أنه لم ينجم عن الحالة المطرية أي إصابات.

وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالإخوة المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري الأودية وتجمعات المياه، والابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتة عند هبوب الرياح، ومراعاة احتمالية حدوث جريان للسيول المنقولة، والابتعاد عن مسارها.