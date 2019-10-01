اعتماد العمل بالعقد الإلكتروني الموحد لتسهيل استقدام العمالة المنزلية
اعتمدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، العمل بالعقد الإلكتروني الموحد والذي يوفر العديد من المزايا لجميع اطراف عملية الاستقدام.
وقال المتحدث باسم الوزارة خالد أبا الخيل: «حرصاً من الوزارة على حفظ حقوق الراغبين في استقدام العمالة المنزلية والحصول على أفضل الخدمات بكل يسر وسهولة.. فقد أعتمدت العمل بالعقد الإلكتروني الموحد والذي يوفر العديد من المزايا لجميع اطراف عملية الاستقدام».
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 7477 ] نشر منذ 34 دقيقة
عتبي عليك كله عشم .. عتبي علي نفسي أنا
تبغى وتهوي راحتك .. وتكون علي كل المنى
آه يا انا .. من حسن ظنك مننا
تتعب واتعب سيبني .. إن كنت صحيح بتحيني
عتبي عليك كله عشم .. عتبي علي نفسي أنا
أنا كنت عارف خدعتك .. وسراب حبك والظروف
وايش أسوي محبتك .. شبتني خلتني ماشوف
والتضحية إيه يعني إيه .. في جو حاكمني عليه
تتعب واتعب سيبني .. إن كنت صحيح بتحيني
عتبي عليك كله عشم .. عتبي علي نفسي أنا
أرجوك تحاول أي حل .. تاهت علي فكري الحلول
قل أي كلمة وعندها .. ارتاح أنا وترتاح تقول
أو سيبنا علي وضعنا .. ولّا فرصه تلمنا
تتعب واتعب سيبني .. إن كنت صحيح بتحيني
عتبي عليك كله عشم .. عتبي علي نفسي أنا
كلمات: صالح جلال
ألحان: فوزي محسون
؟
؟؟
؟؟؟
؟؟؟؟
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 7477 ] نشر منذ 33 دقيقة
عتبي عليك كله عشم .. عتبي علي نفسي أنا
تبغى وتهوي راحتك .. وتكون علي كل المنى
آه يا انا .. من حسن ظنك مننا
تتعب واتعب سيبني .. إن كنت صحيح بتحيني
عتبي عليك كله عشم .. عتبي علي نفسي أنا
أنا كنت عارف خدعتك .. وسراب حبك والظروف
وايش أسوي محبتك .. شبتني خلتني ماشوف
والتضحية إيه يعني إيه .. في جو حاكمني عليه
تتعب واتعب سيبني .. إن كنت صحيح بتحيني
عتبي عليك كله عشم .. عتبي علي نفسي أنا
أرجوك تحاول أي حل .. تاهت علي فكري الحلول
قل أي كلمة وعندها .. ارتاح أنا وترتاح تقول
أو سيبنا علي وضعنا .. ولّا فرصه تلمنا
تتعب واتعب سيبني .. إن كنت صحيح بتحيني
عتبي عليك كله عشم .. عتبي علي نفسي أنا
كلمات: صالح جلال
ألحان: فوزي محسون
؟
؟؟
؟؟؟
؟؟؟؟
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 7477 ] نشر منذ 33 دقيقة
عتبي عليك كله عشم .. عتبي علي نفسي أنا
تبغى وتهوي راحتك .. وتكون علي كل المنى
آه يا انا .. من حسن ظنك مننا
تتعب واتعب سيبني .. إن كنت صحيح بتحيني
عتبي عليك كله عشم .. عتبي علي نفسي أنا
أنا كنت عارف خدعتك .. وسراب حبك والظروف
وايش أسوي محبتك .. شبتني خلتني ماشوف
والتضحية إيه يعني إيه .. في جو حاكمني عليه
تتعب واتعب سيبني .. إن كنت صحيح بتحيني
عتبي عليك كله عشم .. عتبي علي نفسي أنا
أرجوك تحاول أي حل .. تاهت علي فكري الحلول
قل أي كلمة وعندها .. ارتاح أنا وترتاح تقول
أو سيبنا علي وضعنا .. ولّا فرصه تلمنا
تتعب واتعب سيبني .. إن كنت صحيح بتحيني
عتبي عليك كله عشم .. عتبي علي نفسي أنا
كلمات: صالح جلال
ألحان: فوزي محسون
؟
؟؟
؟؟؟
؟؟؟؟
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 83618 ] نشر منذ 22 دقيقة
ياهوووووه سكر الرادو الله يصلحك ، تبينا نقوم نهز نص الليل ..
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 83618 ] نشر منذ 16 دقيقة
الواضح لي يااخ واضح انك من الرعيل الأول ، الذين يوصفون بجيل الطيبين ..
.. ينطبق عليك وعليهم قول الشاعر // شُمّ الأنوف من الطراز الأولِ ..
.. اجمل تحيه لجنابك الكريم ..
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 7477 ] نشر منذ 15 دقيقة
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
الله يسعدك يابومحمد،،
ويرحم الفنان فوزي وحسون ويسكنه جنات النعيم..اللهم آمين.
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 7477 ] نشر منذ 10 دقائق
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
الله يسعدك يابومحمد،،
ويرحم الفنان فوزي محسون ويسكنه جنات النعيم..اللهم آمين.