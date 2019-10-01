اعتماد العمل بالعقد الإلكتروني الموحد لتسهيل استقدام العمالة المنزلية

علي القحطاني(صدى):

اعتمدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، العمل بالعقد الإلكتروني الموحد والذي يوفر العديد من المزايا لجميع اطراف عملية الاستقدام.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد أبا الخيل: «حرصاً من الوزارة على حفظ حقوق الراغبين في استقدام العمالة المنزلية والحصول على أفضل الخدمات بكل يسر وسهولة.. فقد أعتمدت العمل بالعقد الإلكتروني الموحد والذي يوفر العديد من المزايا لجميع اطراف عملية الاستقدام».