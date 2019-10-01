اعتزال المغربي مهدي بن عطية

نواف السالم(صدى):

أعلن لاعب نادي الدحيل القطري ومنتخب المغرب مهدي بن عطية عن اعتزاله اللعب دوليًا خلال الفترة المقبلة مع منتخب بلاده.

وقال بن عطية : إنه قرر الاكتفاء بالمدة التي قضاها مع المنتخب المغربي خلال الفترة السابقة.

يذكر أن بن عطية غاب عن المنتخب المغربي منذ نهائيات كأس أمم أفريقيا مصر 2019، كما غاب عن المواجهتين الوديتيين أمام بوركينا فاسو والنيجر.

وهذه ليست المرة الأولى للاعب، فقد اعتزل اللعب دوليًا بشكل مؤقت في العديد من المناسبات، سواء بداعي رغبته في انتزاع الرسمية مع الفرق التي جاورها سابقًا أو بسبب مشاكل داخل صفوف المنتخب الوطني.