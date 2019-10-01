بالفيديو.. فتاة تحرق نفسها عند تنفيذ تحد خطير على إنستجرام

أميرة خالد(صدى):

حاولت فتاة متهورة تنفيذ تحدِ خطير منتشر على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، ليتحول الأمر إلى حرق نفسها.

ويعتمد هذا التحدي على استخدام مكواة الشعر ووضع اللسان بين شفرتيها، لتحاول الفتاة تنفيذ هذا الأمر لكنها تسبب في حرق لسانها.

ووثقت الفتاة قيامها بهذا التصرف الأحمق في مقطع فيديو، إذ وضعت مكواة الشعر على لسانها ما أدى لحرقه، وسط صراخها من شدة الألم.

لمشاهدة الفيديو من هنــــا .