بالفيديو.. فتاة تحرق نفسها عند تنفيذ تحد خطير على إنستجرام
حاولت فتاة متهورة تنفيذ تحدِ خطير منتشر على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، ليتحول الأمر إلى حرق نفسها.
ويعتمد هذا التحدي على استخدام مكواة الشعر ووضع اللسان بين شفرتيها، لتحاول الفتاة تنفيذ هذا الأمر لكنها تسبب في حرق لسانها.
ووثقت الفتاة قيامها بهذا التصرف الأحمق في مقطع فيديو، إذ وضعت مكواة الشعر على لسانها ما أدى لحرقه، وسط صراخها من شدة الألم.
لمشاهدة الفيديو من هنــــا .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 83642 ] نشر منذ 18 ساعة
مهبوله ..
إبن سمومة[ عدد التعليقات: 7486 ] نشر منذ 17 ساعة
تستاهلين،جزاء ماقمتي به من تجربة،وسذاجة..
فهد راكان المطيري محافظة عنيزه[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 4 ساعات
الحمدلله الذي عفانا مما ابتلي به غيرنا من خلقه وانعم عليتا بنعمة الاسلام وثبات العقل والدبن
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 52810 ] نشر منذ 4 ساعات
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂