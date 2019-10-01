  • الثلاثاء 1

    أكتوبر

  1. الرئيسية
  2. فيديوهات متنوعة
  3. ملخص مباراة الهلال والسد 4-1 – ذهاب نصف النهائي دوري أبطال آسيا

ملخص مباراة الهلال والسد 4-1 – ذهاب نصف النهائي دوري أبطال آسيا




3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 18 ] نشر منذ 2 ساعتين

بَا اني نصراوي ابارك للهلال هذا الفوز وعقبال تحقيق الاسيويه يارب تستاهلون الي يزرع راح يحصد

[ عدد التعليقات: 1259 ] نشر منذ 2 ساعتين

انشاء الله ان النصراويين استوعبوا الدرس جيدا الحديد ما يفله الا الحديد الموج الازرق حطم أسوار السد ودمرها وانتقم لهزيمة النصراويين بالثلاثة وردها للسد بالأربعة في عرينهم

[ عدد التعليقات: 203 ] نشر منذ 40 دقيقة

عفن نصراوي ويملأك الحقد والحسد والغيرة . الهلال ليس بحاجة لتهنئته …………..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *