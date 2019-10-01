نشر : منذ 4 ساعات 2٬219 3 فيديوهات متنوعة ملخص مباراة الهلال والسد 4-1 – ذهاب نصف النهائي دوري أبطال آسيا
weeely alharbi[ عدد التعليقات: 18 ] نشر منذ 2 ساعتين
بَا اني نصراوي ابارك للهلال هذا الفوز وعقبال تحقيق الاسيويه يارب تستاهلون الي يزرع راح يحصد
الموج الازرق[ عدد التعليقات: 1259 ] نشر منذ 2 ساعتين
انشاء الله ان النصراويين استوعبوا الدرس جيدا الحديد ما يفله الا الحديد الموج الازرق حطم أسوار السد ودمرها وانتقم لهزيمة النصراويين بالثلاثة وردها للسد بالأربعة في عرينهم
زائر[ عدد التعليقات: 203 ] نشر منذ 40 دقيقة
عفن نصراوي ويملأك الحقد والحسد والغيرة . الهلال ليس بحاجة لتهنئته …………..