مكافأة خاصة من تركي آل الشيخ للهلال
وعد المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، اليوم الثلاثاء، لاعبو الهلال بمكافأة خاصة.
وأكد آل الشيخ على أنه سيكافيء الفريق بأمر خاص في حال الفوز بكأس دوري أبطال أسيا، مؤكدًا أنه يريد حضور النهائي.
ونجح الهلال اليوم في هز شباك السد القطري برباعية مقابل هدف وحيد في ذهاب نصف النهائي.
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 3067 ] نشر منذ 3 ساعات
كفو يابو ناصر ويستاهلون ابطال الزعيم
ابو حرب[ عدد التعليقات: 98 ] نشر منذ 3 ساعات
عاشو الشقرديه
استغفر الله واتوب اليه[ عدد التعليقات: 130 ] نشر منذ 1 ساعة
ليتك تكافئني بسياه يبن الشيخ عجزت اشتربها ،،،،
ميدو تبوك[ عدد التعليقات: 94 ] نشر منذ 57 دقيقة
الي يتاهلو المكافئة الي بالحد الجنوبي الي حامين حدود الوطن
ميدو تبوك[ عدد التعليقات: 94 ] نشر منذ 36 دقيقة
الي يستاهلو المكافئة الي بالحد الجنوبي الي حامين الوطن بعد الله