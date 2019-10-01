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مكافأة خاصة من تركي آل الشيخ للهلال

مكافأة خاصة من تركي آل الشيخ للهلال
نواف السالم(صدى):

وعد المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، اليوم الثلاثاء، لاعبو الهلال بمكافأة خاصة.

وأكد آل الشيخ على أنه سيكافيء الفريق بأمر خاص في حال الفوز بكأس دوري أبطال أسيا، مؤكدًا أنه يريد حضور النهائي.

ونجح الهلال اليوم في هز شباك السد القطري برباعية مقابل هدف وحيد في ذهاب نصف النهائي.


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 98 ] نشر منذ 3 ساعات

عاشو الشقرديه

[ عدد التعليقات: 94 ] نشر منذ 57 دقيقة

الي يتاهلو المكافئة الي بالحد الجنوبي الي حامين حدود الوطن

[ عدد التعليقات: 94 ] نشر منذ 36 دقيقة

الي يستاهلو المكافئة الي بالحد الجنوبي الي حامين الوطن بعد الله

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