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  3. جماهير الهلال في قطر تردد : سداوي وينه ؟ كسرنا عينه

جماهير الهلال في قطر تردد : سداوي وينه ؟ كسرنا عينه




2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 3067 ] نشر منذ 17 ساعة

ههههههه
نعم كسرنا عينة لعيون كل فقراوي حالمي كان يحلم ان يلعب اليوم معنا مكان السد

[ عدد التعليقات: 1139 ] نشر منذ 4 ساعات

يافقرواي ياواطي مالك حس اظهر شاركنا الحديث لماذا تخفي نفسك لماذا
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

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