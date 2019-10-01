جماهير الهلال في قطر تردد : سداوي وينه ؟ كسرنا عينه

الأربعاء 2
أكتوبر
ههههههه
نعم كسرنا عينة لعيون كل فقراوي حالمي كان يحلم ان يلعب اليوم معنا مكان السد
يافقرواي ياواطي مالك حس اظهر شاركنا الحديث لماذا تخفي نفسك لماذا
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 3067 ] نشر منذ 17 ساعة
ههههههه
نعم كسرنا عينة لعيون كل فقراوي حالمي كان يحلم ان يلعب اليوم معنا مكان السد
جبت لك حقك… يافقراوي[ عدد التعليقات: 1139 ] نشر منذ 4 ساعات
يافقرواي ياواطي مالك حس اظهر شاركنا الحديث لماذا تخفي نفسك لماذا
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه