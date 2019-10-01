شاهد.. صورة نادرة لريهام سعيد وزوجها وأبنائها !

القاهرة(صدى):

في ظهور نادر نشرت ريهام سعيد الإعلامية المصرية صورة لها مع أسرتها ، على الرغم من أنها لم تفعل ذلك مسبقًا.

ويبدو أن ريهام سعيد تحاول قضاء وقت مع أسرتها بعد إيقافها ومنعها من الظهور إعلاميًا بعد أزمة السمنة .

ونشرت الإعلامية المصرية صورة لها مع زوجها طارق صبري وأبنائها.

وقالت ريهام تعليقًا على الصورة التى نشرتها عبر إنستجرام: “القيمة الحقيقية للحياة، ولا أي حاجة تانية ليها معنى ولا قيمة، أنتم بس فاهمين غلط”.