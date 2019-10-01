حلا شيحة تفاجأ جمهورها من جديد..هل خضعت لتكبير الشفاه؟

القاهرة(صدى):

تواصل الفنانة المصرية حلا شيحة، مفاجأة جمهورها يومًا بعد يوم بملابسها الجريئة وخضوعها لعمليات التجميل، بعد عودتها إلى الوسط الفني من جديد وخعلها النقاب والحجاب.

وفي آخر مفاجأة، ظهرت حلا شيحة بملامح مختلفة وجديدة عن المعتادة، وذلك بعد خضوعها لعملية تجميل في الأنف قبل أسبوعين.

ونشرت حلا على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مجموعة من الصور لها برفقة خبيرة التجميل سالي رشيد.

وعلقت على الصور «سالي رشيد بجد حبيت روحك لأنها مختلفة وإحساسك لأنك فنانة بيبان في شغلك وطريقتك.. بجد سعيدة إننا اشتغلنا سوا والجاي أكتر».

واعتقد متابعي حلا أنها أجرت عنلية تجميل لتكبير الشفاه «فيلر»، ولكن نفت الفنانة هذا الأمر في رد على إحدى المتابعات التي قالت لها «حلا ممكن سؤال، انتي عاملة فيلر في شفايفك؟.. إذا كنتش عاملة حبيته جدًا ناعم وناتشورال»، لترد الفنانة «لا خالص والله مش عاملة ده الميك أب».

وأعلنت حلا شيحة في وقت سابق أثناء مشاركتها في مهرجان الجونة السينمائي، عن خضوعها لعملية تجميل بسيطة بالأنف، قائلة «عاملة حاجة بسيطة أوي مش محسوسة، خففت العضمة شوية وسبت حتة صغيرة».