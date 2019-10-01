تنبيه.. استمرار هطول أمطار على 3 مناطق

الرياض(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيه متقدم لعدد من المناطق ” المدينة المنورة وحائل وجازان ” ، حيث حذرت الهيئة من استمرار هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني الرؤية.

وأوضحت الهيئة أن التنبيه يشمل ” العيص – المدينة المنورة – المهد – بدر – خيبر – وادي الفرع – الغزالة – حائل – موقق – أحد المسارحة – الدرب – بيش – جازان – صامطة – العارضة ” .

وتوقعت الهيئة أن التنبيه سوف ينتهي في تمام الساعة 02:00 غدًا الأربعاء.