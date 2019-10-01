بعد فوز الزعيم.. سامي الجابر يهنئ الجمهور والمدرج الفخم

ماجد محمد(صدى):

هنأ الأسطورة سامي الجابر، رئيس نادي الهلال الأسبق، الجمهور بفوز الهلال على السد القطري، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وقال سامي الجابر في تغريدة له : « ألف مبروك للجمهور السعودي و للمدرج الهلالي الفخم» مرفقًا إياها بتسجيل صوتي للمعلق الإماراتي علي الكعبي وهو يتحدث عن فخامة الزعيم.

وفاز الهلال على السد القطري، بأربعة أهداف مقابل هدف؛ ليقترب بذلك من نهائي دوري أبطال آسيا في انتظار لقاء الإياب بالرياض، والمقرر خوضه يوم الثلاثاء الموافق 22 أكتوبر.