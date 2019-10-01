بعد تحطيم السد القطري.. رابح صقر يُعبر عن سعادته بفوز الهلال

ماجد محمد(صدى):

أعرب الفنان رابح صقر، عن سعادته بفوز الهلال على السد القطري، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وفاز الهلال على السد القطري، بأربعة أهداف مقابل هدف، فيما قال رابح صقر: «ألف مبروك لنادي الهلال ممثل الوطن».

ويقترب الهلال من التأهل إلى نهائي دوري الأبطال، إذ سيُحسم الأمر في لقاء الإياب في الرياض، والمقرر خوضه يوم الثلاثاء الموافق 22 أكتوبر.

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