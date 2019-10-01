خطورة نوافذ السيارات الكهربائية على الأطفال والحل

أميرة خالد(صدى):

لا توجد سيارة خالية في الوقت الحالي من تقنية النوافذ الكهربائية فهي شيء أساسي في أغلب السيارات الحديثة.

وعلى الرغم من كونها سهلة وآمنة ، كشفت دراسات أنها قد تكون خطيرة على الأطفال.

وقالت الدراسات: تُعد هذه التقنية مصممة خصيصاً للكبار وليست للأطفال، إذ يتشكل خطرها عندما يجلس الأطفال بمفردهم بدون متابعة من قائد السيارة.

كما أثبتت دراسة أجراها نادي السيارات الألماني أن ربع السيارات المتوفرة في الأسواق لا تملك نظام الحماية من الإنحصار المفاجىء للزجاج، فالقوة التي تتحرك بها النافذة تصل إلى 300 نيوتن وهي سرعة كبيرة خاصة على الأطفال الصغار.

وتتلخص خطورة النوافذ في عدم الحماية من الإنحصار المفاجئ للزجاج والسرعة الفائقة التي تُسببمشكلات بالغة في حال وضع الطفل أصابعه أو رأسه على حافة الزجاج أو الإطار.

وعن الحل نصح الخبراء بتعطيل النوافذ الكهربائية عند اصطحاب الأطفال في السيارة مع مراقبتهم دائماً؛ خشية تعرضهم لأي مكروه.