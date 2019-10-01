سلمان الفرج أفضل لاعب في لقاء الهلال والسد
اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اللاعب سلمان الفرج، نجم وسط الهلال، أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام السد القطري.
وفاز الهلال على السد القطري، بأربعة أهداف مقابل هدف، في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا بالدوحة.
ويقترب الهلال من التأهل إلى نهائي دوري الأبطال، إذ سيحسم الأمر لقاء الإياب في الرياض، والمقرر خوضه يوم الثلاثاء الموافق 22 أكتوبر.
زائر[ عدد التعليقات: 211 ] نشر منذ 19 ساعة
كلام غير صحيح . الفرج كاد ان يربك الفريق بكراته القصيرة بين لاعبين السد !!! اشوف ياسر قدم مستوى وعاب عليه الفراغ الذي تركه لمهاجم السد !!
ننتظر زمامير النصر وحقدهم وحسدهم وغيرتهم للهلال كبيرهم …..