سلمان الفرج أفضل لاعب في لقاء الهلال والسد

نواف السالم(صدى):

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اللاعب سلمان الفرج، نجم وسط الهلال، أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام السد القطري.

وفاز الهلال على السد القطري، بأربعة أهداف مقابل هدف، في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا بالدوحة.

ويقترب الهلال من التأهل إلى نهائي دوري الأبطال، إذ سيحسم الأمر لقاء الإياب في الرياض، والمقرر خوضه يوم الثلاثاء الموافق 22 أكتوبر.