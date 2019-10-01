شاهد فرحة تميم بهدف السد قبل أن تٌفسدها صاروخيات الهلال
وثق فيديو لحظة السعادة التي بدت على ملامح الأمير القطري تميم بن حمد بهدف فريق السد القطري الأول في شباك الهلال .
ويبدو أن تميم لم يكن يعلم ما ينتظره في النهاية من نتيجة قاسية على نادي بلاده ، فهز الأزرق شباك السد برباعية صاروخية في مباراة مثيرة .
وخيب السد القطري آمال أميرهم بعد تلقيهم رباعية وسط سيطرة كاملة للهلال على مجريات المباراة.
وانتهت مباراة السد والهلال برباعية مقابل هدف وحيد في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أسيا.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 83596 ] نشر منذ 49 دقيقة
هههههههههههههههههههه ,,
.. مسكين كسحه بأربع صكات ، ليست واحده ولا اثنتان ولا حتى ثلاث ، بل اربع وافيات ..
عدو الخونة[ عدد التعليقات: 63 ] نشر منذ 48 دقيقة
وين الخونة اذناب الحمارين وانطوان حمارة مالهم حس
او كثرت على روسهم المصائب
كتيبة الزعماء[ عدد التعليقات: 64 ] نشر منذ 28 دقيقة
شىء طبيعي يفرح ويصفق لنادي بلده عادي وين المشكله هو امير قطر والنادي قطري اذا له حق يفرح مو غريبه دووم افراحهم
وحنا كاهلاليين زعماء اسيا يحق لنا ان نفرح لاننا سعوديين والهلال الزعبم هو ممثل الوطن الوحيد
وفرحنا باستحقاق برباعيه
نفرح اربع مرات ودوووم افراحنا ولهم فرحه واحدة
الف مليون مبروك للكتيبه الزرقاء الهلاليه
سالم[ عدد التعليقات: 37 ] نشر منذ 20 دقيقة
يستاهل الهزيمة ولد موزه
مع كرهي للهلال إلا انني الليله هلالي خالص
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 3065 ] نشر منذ 10 دقائق
وجة البومة وين مايطب يشجع ياكلها
حتى باريس سان جرمان يوم يشوفوة يحودر صوب حديقة الامراء يعرفون انهم ماكلينها مفلفلة
عمومآ ما علينا يصفق ينصفق بطريقتة
اهم شي الزعيم حطم منتخب قطر بطل اسيا والمتمثل بنادي السد ورجعنا بثاركم يافقراوية
وجمهور المسيااااار سيظل مزواااج في ذي البطولة