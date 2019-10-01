شاهد فرحة تميم بهدف السد قبل أن تٌفسدها صاروخيات الهلال

ماجد محمد(صدى):

وثق فيديو لحظة السعادة التي بدت على ملامح الأمير القطري تميم بن حمد بهدف فريق السد القطري الأول في شباك الهلال .

ويبدو أن تميم لم يكن يعلم ما ينتظره في النهاية من نتيجة قاسية على نادي بلاده ، فهز الأزرق شباك السد برباعية صاروخية في مباراة مثيرة .

وخيب السد القطري آمال أميرهم بعد تلقيهم رباعية وسط سيطرة كاملة للهلال على مجريات المباراة.

وانتهت مباراة السد والهلال برباعية مقابل هدف وحيد في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أسيا.