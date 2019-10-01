الهلال يحطم السد في عقر داره ويقترب من نهائي دوري الأبطال (فيديو)
اقترب نادي الهلال من التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا، بعد فوزه على السد القطري بأربعة أهداف مقابل هدف، في ذهاب نصف النهائي بالدوحة.
وعلى الرغم من إحراز الفرنسي بافتيمبي غوميز هدفًا في مرماه في الدقيقة 14 ليمنح التقدم للسد القطري، إلا أنه أدرك التعادل لفريقه في الدقيقة 33، فيما تقدّم علي البليهي للهلال في الدقيقة 45، وينتهي الشوط الأول بتقدم الهلال بنتيجة 2-1.
وفي الشوط الثاني، أحرز سالم الهاجري هدفًا في مرماه في الدقيقة 60؛ ليعزز تقدُّم الهلال، وبعدها بـ 7 دقائق سجّل محمد الشلهوب هدفًا رابعًا للهلال، وينتهي اللقاء بفوز الهلال.
وبتلك النتيجة، يقترب الهلال من التأهل إلى نهائي دوري الأبطال ما لم يقم السد القطري بمفاجأة ويحقق ريمونتادا في الرياض خلال لقاء إياب نصف النهائي، والذي سيخوضه الفريقان يوم الثلاثاء الموافق 22 أكتوبر.
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 3067 ] نشر منذ 19 ساعة
اذا لعب الهلال فخبروني
فإن الفن منبعة الهلال
لعيون كل الفقراوية الموج الأزرق يهد السد هد
اما جمهور المسيار فعليكم التوجة المرة ذي لشرق القارة ولا تنسون ممكن نقابل اوراوا الي فاز علينا بالنهائي انتم خلوكم بس حق مسياااار ونحن نحطم
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 5980 ] نشر منذ 19 ساعة
الف مبروك للهلال الرباعية و عقبال ما تعيدوها يوم 22 ان شاء الله
algernaas4[ عدد التعليقات: 1034 ] نشر منذ 19 ساعة
الف الف الف الف مبروووووووووك الفوز يازعماء
زائر[ عدد التعليقات: 211 ] نشر منذ 19 ساعة
مبروك للهلاليين وهارد لك ياعفن الكورة السعودية نادي النصر ..حقد حسد وغيرة مملوؤه في أنفسهم وتراكمت في صدورهم وهم يقفزون لهدف السد .. فريق وجمهور عفن ضد ممثل الوطن !!!!
همزة ولمزة[ عدد التعليقات: 211 ] نشر منذ 19 ساعة
كلامك صحيح زملائي نصراويه يشجعون فريق السد وكنت اشاهدهم وهم يقضمون أظافرهم بعد الهدف الثالث من الغيرة بئس الجمهور الذي لا يشجع ممثل الوطن في يوم الوطن الان ادركت وادرك الجميع حقدهم هؤلاء الفقراوية
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 83642 ] نشر منذ 19 ساعة
الف الف مبروك للهلال ..
.. فالكم الفوز ببطولة آسيا يازعيم ..
ابن البلد[ عدد التعليقات: 3891 ] نشر منذ 17 ساعة
مبروك