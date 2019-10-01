الهلال يحطم السد في عقر داره ويقترب من نهائي دوري الأبطال (فيديو)

ماجد محمد(صدى):

اقترب نادي الهلال من التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا، بعد فوزه على السد القطري بأربعة أهداف مقابل هدف، في ذهاب نصف النهائي بالدوحة.

وعلى الرغم من إحراز الفرنسي بافتيمبي غوميز هدفًا في مرماه في الدقيقة 14 ليمنح التقدم للسد القطري، إلا أنه أدرك التعادل لفريقه في الدقيقة 33، فيما تقدّم علي البليهي للهلال في الدقيقة 45، وينتهي الشوط الأول بتقدم الهلال بنتيجة 2-1.

وفي الشوط الثاني، أحرز سالم الهاجري هدفًا في مرماه في الدقيقة 60؛ ليعزز تقدُّم الهلال، وبعدها بـ 7 دقائق سجّل محمد الشلهوب هدفًا رابعًا للهلال، وينتهي اللقاء بفوز الهلال.

وبتلك النتيجة، يقترب الهلال من التأهل إلى نهائي دوري الأبطال ما لم يقم السد القطري بمفاجأة ويحقق ريمونتادا في الرياض خلال لقاء إياب نصف النهائي، والذي سيخوضه الفريقان يوم الثلاثاء الموافق 22 أكتوبر.