مدرس لغة عربية يهتك عرض طالب داخل المدرسة

أبوظبي(صدى):

تحول المعلم إلى وحش أمام رغباته وميوله الجنسية المنحرفة، ليهتك عرض طالب في السادسة عشر من عمره داخل أحد الفصول بمدرسة خاصة في دبي.

وقررت النيابة العامة في دبي، إحالة مدرس لغة عربية 55 عامًا إلى الجنايات، بتهمة هتك عرض طالب عربي الجنسية 16 عامًا داخل أحد الفصول.

وأوضح الطالب المجني عليه في تحقيقات النيابة، أنه توجه برفقة والدته إلى المدرسة للحصول على كشف الدرجات النهائية للعام الدراسي في يوليو الماضي، لافتًا إلى أن والدته انتظرته في مكتب الاستقبال.

وأَضاف أنه تصادف بوجود مدرس اللغة العربية الخاص به في الممر وقام بالسلام عليه وأخبره بدرجاته، ثم طلب منه المدرس المتهم الدخول إلى أحد الفصول الخالية القريبة، وأخذ يمازحه ثم احتضنه من الخلف والتصق به ولامس مناطق حساسة في جسده.

كما أشار إلى أنه غادر على الفور وروى لوالدته ما حدث، والتي راجعت بدورها المدرسة وأخبرتهم بإبلاغ الشرطة عن هذا الحادث.