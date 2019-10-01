بدء تطبيق لائحة الإفصاح عن مسببات الحساسية على المطاعم

علي القحطاني(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عن بدء تطبيق لائحة الإفصاح عن مسببات الحساسية على المنشآت الغذائية التي تُقدم الطعام خارج المنزل.

وأطلقت حملة تفتيشية على تلك المنشآت الغذائية، وذلك للتأكّد من تطبيق اللائحة بالتعاون مع أمانات مناطق المملكة، مؤكدة على ضرورة الإبلاغ عن أي منشأة غير ملتزمة باللائحة.

ويشمل التعميم كلاً من، المطاعم، والمقاهي، ومحلات الآيسكريم، والمخابز والحلويات، والكافتيريا، والمخابز الموجودة داخل المتاجر، والمتنزهات الترفيهية.

وتتضمن متطلبات عامة للإفصاح منها سهولة الوصول لبيانات المكونات المسببة للحساسية بقوائم الطعام بمكان واضح للمستهلك النهائي، وأن تكون باللغة العربية وإمكانية ترجمتها لأي لغة أخرى، وتوضيح المكونات المسببة للحساسية على جميع قوائم الطعام المعروضة