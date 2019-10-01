وظائف إدارية شاغرة في مشروع القدية

فاطمة المالكي(صدى):

فتح مشروع القدية، باب التقديم إلى عدة وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس؛ للعمل بإدارة المشروع في مدينة الرياض.

وأوضح مشروع القدية عبر موقعه الإلكتروني «بوابة التوظيف»، أن الوظائف متاحة تحت مسمى «أخصائي اكتساب المواهب Talent Acquisition Specialist».

واشترط أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص «إدارة الموارد البشرية، إدارة الأعمال»، مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في دور مُماثل، وإجادة اللغتين العربية والإنجليزية «تحدثًا وكتابةً».

كما أشار إلى أن التقديم مُتاح بدءًا من اليوم الثلاثاء بتاريخ 2019/10/01م، من خلال الرابط التالي هنــــــا .