تزامناً مع احتفالات العالم للمسنين :مستشفى الدلم يفعل اليوم العالمي للمسنين
استمراراً في دوره التثقيفي ورفع جانب التوعية الصحية، نظم قسم التغذية في مستشفى الأمير سلمان بن محمد آل سعود
بمحافظة الدلم معرضا توعوياً بالتزامن مع اليوم العالمي للمسنين ، احتوى عدد من البروشورات و النصائح الموجهة لهذه الفئة الغالية من نسيج المجتمع.
وقال الأخصائي فهد الركف رئيس قسم التغذية : قد لا تكون التغذية علاجا ناجحا بحد ذاتها ، لكنها تعد عنصر مهم في حياة المسنين لتحسين جودة الحياة بصحة أفضل. و أضاف نحن نهدف من خلال هذا المعرض الذي جاء تحت شعار “الرحلة للمساواة العمرية” إلى تعزيز دور المسنين في المجتمع وبنائه. و التوعية بأهمية الرعاية الصحية، والنفسية و الغذائية لهم.
في حين أبدى سعادة الدكتور إبراهيم الدخيني مدير المستشفى و الذي حرص على زيارة المعرض سعادته بالتفاعل الكبير من كبار السن مع هذا الركن وقال : سعدت بهذه الفعالية فهي لفتت الانتباه إلى هذه الفئة العمرية التي ساهمت في تنمية مجتمعنا و لا شك أيضاً قدرتها على مواصلة المساهمة. فهم يستحقون منّا كل اهتمام و تقدير.
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