تزامناً مع احتفالات العالم للمسنين :مستشفى الدلم يفعل اليوم العالمي للمسنين

بدر الحارثي(صدى):

استمراراً في دوره التثقيفي ورفع جانب التوعية الصحية، نظم قسم التغذية في مستشفى الأمير سلمان بن محمد آل سعود

بمحافظة الدلم معرضا توعوياً بالتزامن مع اليوم العالمي للمسنين ، احتوى عدد من البروشورات و النصائح الموجهة لهذه الفئة الغالية من نسيج المجتمع.

وقال الأخصائي فهد الركف رئيس قسم التغذية : قد لا تكون التغذية علاجا ناجحا بحد ذاتها ، لكنها تعد عنصر مهم في حياة المسنين لتحسين جودة الحياة بصحة أفضل. و أضاف نحن نهدف من خلال هذا المعرض الذي جاء تحت شعار “الرحلة للمساواة العمرية” إلى تعزيز دور المسنين في المجتمع وبنائه. و التوعية بأهمية الرعاية الصحية، والنفسية و الغذائية لهم.

في حين أبدى سعادة الدكتور إبراهيم الدخيني مدير المستشفى و الذي حرص على زيارة المعرض سعادته بالتفاعل الكبير من كبار السن مع هذا الركن وقال : سعدت بهذه الفعالية فهي لفتت الانتباه إلى هذه الفئة العمرية التي ساهمت في تنمية مجتمعنا و لا شك أيضاً قدرتها على مواصلة المساهمة. فهم يستحقون منّا كل اهتمام و تقدير.