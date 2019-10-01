الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم تدشن جائزة التميز في دورتها الثامنة

محمد السعران (صدى):

دشنت “الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم” جائزة التميز في دورتها الثامنة بحضور نخبة من المختصين والمختصات في مجال تدريس صعوبات التعلم، وكوكبة من الإعلاميين وأعضاء مجلس الإدارة.

يأتي ذلك؛ استمرارًا وتعزيزًا وتتويجًا لجهود الجمعية على مدى أعوام ماضية في سبيل خدمة المختصين والمختصات في مجال صعوبات التعلم.

وشكر رئيس مجلس الإدارة الدكتور عثمان بن عبدالعزيز آل عثمان الحضور على التعاون المستمر في سبيل المشاركة في الرسالة التربوية التي تقوم بها الجمعية.

وقال “آل عثمان”: “نعدكم -إن شاءالله تعالى- بأن تروا جمعيتكم دائمًا سباقة لكل ما فيه رقي وازدهار وتقدم لجميع خدماتها المجانية في وطننا الغالي، في ظل حكومتنا الرشيدة، رعاها الله تعالىط.

وأضاف: “سنبذل قصارى الجهود فى أداء مهمتنا على الوجه المطلوب ابتغاءً رضى الله، سبحانه وتعالى، لكسب الأجر، وكسب ثقة محبي الخير أمثالكم لدعم ومؤازرة العمل الخيري والإنساني”.

وختم “آل عثمان”، بقوله: “كما نطمح لتلقي آراء واقتراحات الجميع لتحقق آمال وطموح أبنائنا من ذوي صعوبات التعلم وأسرهم ولمستقبل مشرق -بإذن الله تعالى- والمساهمة في رؤية الوطن ٢٠٣٠”.