كذب وفبركة.. « الأسطنبولي » وجه قبيح لتركيا يهاجم المملكة

نايف السالم(صدى):

تواصل الخلايا الإرهابية التركية الإلكترونية بث سمومها عبر منصة ” تويتر ” من خلال إنشاء حسابات هشة تُخصصها فقط لنشر الأكاذيب عن المملكة.

ومن أهم الحسابات المُحملة بالذباب الإلكتروني والأكاذيب هو حساب ” الأسطنبولي ” وهو حساب تركي أُنشيء خصيصًا للتفرغ من أجل نشر الأكاذيب.

ويمكنك لمس مدى شعور تركيا بالخوف والقلق من المملكة بمجرد الدخول إلى الحساب؛ حيث ستجد اهتمام غير مسبوق بتفاصيل صغيرة يتم تكبيرها وإضافة الكذب والتلفيق عليها ؛ لصنع مشكلة كبيرة تٌثير البلبلة.

ويحاول الحساب تشويه كل إنجاز يحققه الشعب السعودي وبث روح السلبية والانهزامية.

ويبث الحساب من تركيا فهو أحد أهم الحسابات التي تنفث سمومها في الفضاء الإلكتروني مستهدفة أبناء هذا الوطن.

وشن المغردون السعوديون من خيرة مواطنون المملكة هجومًا على الحساب؛ ليثبتون أنهم يقفون بالمرصاد لكل هذه المحاولات الخبيثة التي تحاول أن تنال من هيبة المملكة ومكانتها.