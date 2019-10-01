البلديات تحدد موعد تنفيذ قرار السماح بالعمل 24 ساعة

علي القحطاني(صدى):

أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية، على جاهزيتها لإصدار الموافقة على السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة.

وأوضحت أنه يتم احتساب المقابل المالي وفقًا للضوابط التالية: يُحتسب بالمتر المربع ونوع النشاط، وجود الكاميرات شرط أساسي للسماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة (24) ساعة، تبدأ نفاذية القرار من يوم الأربعاء بتاريخ 1 يناير 2020، تطبق الضوابط اللازمة لتشغيل العاملين خلال الساعات التي تتجاوز ساعات العمل المعتادة.

أما الأنشطة المستثناة من المقابل المالي، فهي: الصيدليات، قصور الأفراح، الاستراحات، الأنشطة الطبية، الأنشطة التعليمية، محطات الوقود ومراكز الخدمة خارج النطاق العمراني، الفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات وما في حكمها.

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