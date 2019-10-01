البلديات تحدد موعد تنفيذ قرار السماح بالعمل 24 ساعة
أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية، على جاهزيتها لإصدار الموافقة على السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة.
وأوضحت أنه يتم احتساب المقابل المالي وفقًا للضوابط التالية: يُحتسب بالمتر المربع ونوع النشاط، وجود الكاميرات شرط أساسي للسماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة (24) ساعة، تبدأ نفاذية القرار من يوم الأربعاء بتاريخ 1 يناير 2020، تطبق الضوابط اللازمة لتشغيل العاملين خلال الساعات التي تتجاوز ساعات العمل المعتادة.
أما الأنشطة المستثناة من المقابل المالي، فهي: الصيدليات، قصور الأفراح، الاستراحات، الأنشطة الطبية، الأنشطة التعليمية، محطات الوقود ومراكز الخدمة خارج النطاق العمراني، الفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات وما في حكمها.
اقرأ أيضًا:
M-512🐧[ عدد التعليقات: 2104 ] نشر منذ 16 دقيقة
خطوة جميلة وممتازة وياليت تفعل هاالحين