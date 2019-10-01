بالفيديو.. بدور البراهيم لمتابعيها «ميتين تبون تشوفوني بدون حجاب »

الرياض(صدى):

نفت الفاشينيستا وخبيرة التجميل السعودية بدور البراهيم ، ما تم تداوله بين المتابعين أنها قد خلعت الحجاب، مؤكدة أنها إشاعات من قبل البعض.

وأوضحت أنها عندما خرجت وضعت وصلة شعر “إكستنشن”، ولم تظهر بشعرها الحقيقي، وعندما صورت شكلها أيضًا كانت بوصلة الشعر، ويبدو أن البعض اعتقد أنها خلعت الحجاب.

ووجهت الفاشينيستا السعودية رسالة إلى متابعيها في الفيديو ووضعت يدها على حجابها بأنها حاليًا تبهرهم بجمالها، متسائلة عما قد يصبح عليه الحال عندما تخلع الحجاب، قائلة:” هذا حريمتكم، ميتين تبون تشوفوني بدون حجاب، الحين كذا أنا ومسكرة الدنيا، شلون لو أقط الحجاب والفستان، شو يصير، راحمتكم ترا أنا”.

وتعرضت بدور البراهيم فور نشرها الفيديو لموجة من الانتقادات، مؤكدين بأنها فاشينيستا مغرورة، ولا ترتدي الحجاب بالطريقة الصحيحة، فيما انتقد آخرون رغبتها في خلعه، وأن ما صرحت به هو تمهيد لذلك وفق قولهم.