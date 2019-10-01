« وكيل محافظة قلوة » يرعى احتفال نزلاء شعبة سجن المحافظة باليوم الوطني الـ89

حامد العمري(صدى):

برعاية وكيل محافظ قلوة الأستاذ هزاع بن ناصر آل قرملة ؛ احتفل نزلاء شعبة سجن محافظة قلوة باليوم الوطني الـ89 للمملكة “همة حتى القمة” واشتملت هذه الإحتفالية بإفتتاح ، وقص شريط المعرض المقام ، لمشاركات النزلاء بمخطوطاتهم ورسوماتهم ، وكذلك مجسمات ولوحات عبروا فيها عن صدق مشاعرهم ، وأحاسيسهم الصادقة التي تعبر عن حب الإنتماء لهذا الوطن الغالي .

بعدها ألقى مدير شعبة سجن قلوة الملازم أول/ علي بن راشد الزهراني كلمة رفع فيها أصدق التهاني بهذه المناسبة الوطنية الغالية إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – وإلى وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وأمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، و الأسرة المالكة الكريمة، والشعب السعودي كافة.

ثم القى احد النزلاء قصيدة ، ثم شاهد الجميع عرض مرئي بهذه المناسبة.

وفي ختام الحفل استلم راعي الحفل هدية تذكارية بهذه المناسبة ، حضر الاحتفال مدير شرطة محافظة قلوة العقيد/ خالد بن جمعان الغامدي ، ومساعد مدير التعليم بالمخواة الأستاذ/ سعيد بن جمعان الشدوي .