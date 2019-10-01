بالفيديو.. مشاجرة عنيفة بين سجين ورجل أمن داخل السجن

واشنطن(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو رصدته كاميرات المراقبة داخل أحد السجون في ولاية أوريجن الأمريكية مشاجرة عنيفة نشبت بين سجين وسجان من موظفي السجن.

وأظهر مقطع الفيديو ، السجين خلال حديثه مع السجان الذي يبدو أن رده لم يعجب الأول حتى بدأ في الاعتداء عليه قبل أن يتدارك السجان الموقف ويبدأ برد الاعتداءات ويلكمه في وجهه.

وفي نهاية الواقعة رصد المقطع تجمع عدد من السجناء حول المشاجرة فيما استطاع السجان أن يطرح المعتدي عليه أرضاً ويكبله حتى جاء عدد من زملائه ليساعدوه في إنهاء الأزمة.