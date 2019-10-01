توفر 8 وظائف شاغرة للرجال والنساء في مستشفى الزهراء العام بالقطيف

فاطمة المالكي(صدى):

أطلق مستشفى الزهراء العام بالقطيف ، 8 وظائف شاغرة (للرجال والنساء) ، من خلال (برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات) .

الوظائف:

1- مُهندس طب حيوي (للرجال – وظيفة واحدة): حاصل على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في العلوم الصحية – لا يٌشترط وجود خبرة سابقة – ترخيص الهيئة السعودية للتخصصات الصحية – الوصف الوظيفي (دراسة المعدات والحلول الطبية الحيوية، وتصميمها، والإشراف على أنشطة الإنتاج والتركيب والصيانة) – الراتب (6,000) ريال.

2- مُساعد رعاية مرضى ‎(للنساء – العدد 3 وظائف): حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها – لا يٌشترط وجود خبرة سابقة – الوصف الوظيفي (تقديم الرعاية الشخصية المباشرة، ومساعدة المرضى في المنشآت الصحية، مثل المستشفيات والعيادات ومرافق دور الرعاية) – الراتب (4,000) ريال.

3- فني مختبرات طبية (للرجال – وظيفة واحدة): حاصل على درجة الدبلوم أو ما يعادله في تخصص (المختبرات) – لا يٌشترط وجود خبرة سابقة – الوصف الوظيفي (تنفيذ المهام الفنية للمساعدة في إجراء التحاليل والاختبارات المختبرية الطبية، ودعم تطوير تطبيقات الأبحاث في المجالات الصناعية والطبية وغيرها من التطبيقات العملية) – الراتب (5,000) ريال.

4- كاتب لشؤون المخزون (للجنسين – وظيفتان): حاصل على درجة الدبلوم أو ما يعادله في تخصص (إدارة عامة) – لا يٌشترط وجود خبرة سابقة – الوصف الوظيفي (الاحتفاظ بسجلات للبضائع المنتجة والمواد الواردة والموزعة والمخزنة، والتعامل مع المخزون والحرص على توفير كميات كافية منه) – الراتب (4,000) ريال.

5- فني تخدير (للجنسين – وظيفة واحدة): حاصل على درجة الدبلوم أو ما يعادله في تخصص (التمريض – لا يٌشترط وجود خبرة سابقة – الوصف الوظيفي (دعم أخصائي التخدير قبل وأثناء وبعد الجراحة، وتجهيز أجهزة التخدير وتحضير المرضى) – الراتب (5,000) ريال.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1441/02/02هـ ، من خلال الرابط التالي:

1- مُهندس طب حيوي (للرجال – وظيفة واحدة):

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2- مُساعد رعاية مرضى ‎(للنساء – العدد 3 وظائف):

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3- فني مختبرات طبية (للرجال – وظيفة واحدة):

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4- كاتب لشؤون المخزون (للجنسين – وظيفتان):

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5- فني تخدير (للجنسين – وظيفة واحدة):

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