بالفيديو.. موقف أخلاقي للأمير سلطان بن سلمان مع الشيخ المطلق

علي القحطاني(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول، إصرار صاحب السمو الملكي، الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، على مرافقة للشيخ الدكتور عبدالله المطلق عضو هيئة كبار العلماء، حتى سيارته.

وجاء ذلك بعد انتهاء حفل جمعية العناية بمساجد الطرق، حيث أصر الأمير سلطان على مرافقة الشيخ حتى سيارته فيما رفض الأخير تحرك الأمير ومرافقته له.