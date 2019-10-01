بالصور.. وصول فورد تورس 2020 الجديدة كلياً الى المملكة

الرياض(صدى):

على الرغم من أن هذا الموديل كان مخصص للأسواق الصينية، وتم إيقاف إنتاجه في أسواق أمريكا الشمالية ، وصلت اخيراً فورد تورس 2020 الجديدة كلياً الى المملكة ، حيث سيبدأ البيع والتدشين رسمياً خلال شهر اكتوبر الحالي .

وأصبحت تأتي تورس 2020 أطول وأعرض من السابق مستندة على نسخة ممتدة من منصة CD4 المستخدمة لطراز فيوجن وتأتي بتصميم مميز وطابع أكثر حداثة وجاذبية بجانب مساهمة الهيكل الجديد يجعلها تبدو أطول وأعرض قليلاً مع بقاء قاعدة العجلات بنفس أبعادها.

بالمقدمة، حصلت توروس على شبك سداسي مع عناصر مُطعّمة بالكروم، بجانب وجود مصابيح أمامية جديد ذات شارات انعطاف LED ممدودة تعمل أيضاً كأضواء نهارية ذات تأثير متدفق جذاب، في حين كانت التغييرات الأكبر بالخلف مع مجموعة جديدة من مصابيح LED المتصلة ببعضها عبر شريط كروم .

من الداخل تأتي بكونسول وسطي بتصميم مميز وشاشة عرض تحتوي على العديد من الخيارات الترفيهية والتقنيات الجديدة مع مساحة مقود بتصميم جديد.

بالنسبة للمحركات فسوف تأتي بمحرك واحد فقط وهو 4 سلندر ايكوبوست 2 لتر يعطي قوة 240 حصان واستهلاك الوقود يصل الى 15.9 كيلو لكل 1 لتر من البنزين.