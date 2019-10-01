بشرى لغير السعوديين.. الوزراء يقرر السماح لهم بمزاولة 19 نشاطًا بالمملكة
قرَّر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، تعديل شروط استخراج ترخيص لمزاولة الأنشطة الخاضعة لنظام الطباعة والنشر والتي كانت مقتصرة على السعوديين فقط.
وجاء نص قرار مجلس الوزراء كالتالي:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الإعلام، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 165 / 44 ) وتاريخ 17 / 9 / 1440هـ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 17 ـ 31 / 40 / د ) وتاريخ 5 / 6 / 1440هـ ، قرر مجلس الوزراء تعديل الفقرة ( أ / 1 ) من المادة (الخامسة) من نظام المطبوعات والنشر ـ المتضمنة شروط الترخيص لمزاولة الأنشطة الخاضعة للنظام ـ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 32 ) وتاريخ 3 / 9 / 1421هـ ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم ( م / 20 ) وتاريخ 11 / 4 / 1433هـ ، لتكون بالنص الآتي: «أن يكون سعودي الجنسية ، ويجوز ـ بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار ـ استثناء أي من النشاطات الواردة في المادة (الثانية) من النظام من هذا الشرط ».
وكانت المادة الخامسة من نظام المطبوعات، والمتضمنة شروط استخراج الترخيص، تنص قبل التعديل على الآتي:
1 – مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة والاتفاقيات يشترط فيمن يعطى الترخيص الآتي :
أ – أن يكون سعودي الجنسية.
ب – ألا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة، وللوزير الاستثناء من هذه السن لمسوغات يراها.
ج – أن يكون من المشهود لهم بحسن السيرة والسلوك لممارسة هذا النشاط.
د – أن يكون حاصلًا على مؤهل مناسب، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.
2 – في حالة الشركات تطبق الشروط السابقة على ممثليها.
3 – تنظم اللائحة التنفيذية الشروط اللازمة لعمل مكاتب وسائل الإعلام الأجنبية ومراسليها .
وتوضح المادة الثانية، الأنشطة المشار إليها، كالآتي:
1 – المطبوعات.
2 – خدمات الإعداد لما قبل الطباعة.
3 – المطابع.
4 – المكتبات.
5 – الرسم والخط.
6 – التصوير الفوتوغرافي.
7 – استيراد الأفلام وأشرطة الفيديو أو بيعها أو تأجيرها.
8 – التسجيلات الصوتية والأسطوانات.
9 – الإنتاج الفني الإذاعي أو التلفزيوني أو السينمائي أو المسرحي.
10 – الاستوديوهات التلفزيونية والإذاعية.
11 – مكاتب وسائل الإعلام الأجنبية ومراسلوها.
12 – الدعاية والإعلان.
13 – العلاقات العامة.
14 – النشر.
15 – التوزيع.
16 – الخدمات الصحفية.
17 – إنتاج برامج الحاسب الآلي أو بيعها أو تأجيرها.
18 – الدراسات والاستشارات الإعلامية.
19 – النسخ والاستنساخ.
20 – أي نشاط تقترح الوزارة إضافته ويقره رئيس مجلس الوزراء.
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