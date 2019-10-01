سيدة تطالب بحبس ابنها وتغريمه

أبوظبي(صدى):

طالبت سيدة خليجية في دولة الإمارات، بحبس ابنها وتغريمه 50 ألف درهم؛ لرد اعتبارها بعد تطاوله عليها وسبها ومحاولة طردها منم منزلها.

ورفعت السيدة دعوى ضد ابنها أمام محكمة جنح الفجيرة، مؤكدة أنه حاول طردها من منزلها، وقال لها «اذهبي للمرقص بدلًا من البقاء في المنزل».

ومن جانبه، أوضح ابنها المتهم أنه لم يتطاول عليها، قائلًا: «كنا في تلك الأثناء بمحكمة الإصلاح الأسري، من أجل حل مشكلة عائلية بين والدي ووالدتي، وكنت أقف بصف والدي لحجته القوية أمام المحكمة، ولم أتطاول على والدتي، إلا أنها غضبت مني، وقامت برفع قضية بحقي».

كما طالب المتهم من المحكمة، تأجيل الحكم في القضية لحين استدعاء شاهدين على كلامه، ونفي كلام والدته ما يؤدي إلىإصدار حكم ببراءته من هذه القضية.