الأرصاد : استمرار هطول الأمطار غدًا على 6 مناطق

الرياض(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد، اليوم الثلاثاء، أن يستمر طقس الغد في عدم استقراره.

وقالت إنه سيستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق نجران، جازان، عسير. الباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة ويمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية منها.

كما توقعت تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الغربية من منطقة حائل والجنوبية من منطقة تبوك.

ولفتت إلى تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شرق وجنوب غرب وغرب المملكة.