بالفيديو.. نهى نبيل تشتكي شقيق صديقتها بهذا السبب

خالد الظفيري(صدى):

تعرضت الإعلامية الكويتية نهى نبيل، إلى القدح والذم والإهانة بشكل مستمر، من أحد الأشخاص الذي تبين بعد ذلك أنه شقيق صديقتها.

وظهرت نهى نبيل في مقطع فيديو، تؤكد خلاله وجود شخص يشتمها مرارًا وتكرارًا ويُهينها ويُسيء إليها، لافتة إلى أنها التزمت الصمت لفترة ولكن قررت بعد ذلك تقديم شكوى ضده.

كما أشارت إلى أنه بعد الشكوى، تلقت اتصالًا هاتفيًا من صديقة قديمة لها، أخبرتها أن شقيقها تم استدعاؤه على إثر الشكوى التي قدمتها، مؤكدة أنهعاش ظروفًا صعبة أثرت حالته النفسية ويقوم بسب الكثير من الأشخاص.