بالفيديو.. أعراض الإصابة بسرطان الثدي ونسبة الشفاء منه

أميرة خالد(صدى):

كشفت فاتنة الطحان مديرة برنامج الكشف المبكر عن سرطان الثدي، اليوم الثلاثاء، أهم أعراض الإصابة بسرطان الثدي.

وقالت خلال مشاركتها في برنامج ” سيدتي ” : لا علاقة للأعراض بالألم أو الدورة الشهرية، ولكن من أهم أعراض سرطان الثدي، هو ” الكتلة ” حيث تلاحظ السيدة وجود كتلة متجمعة في الثدي.

وأضافت : أو تجد السيدة تغير في شكل الثدي، ويصبح واحد أكبر من الآخر، وأكتر من الكتل عند السيدات حميدة، ولكن يجب عدم الإهمال والكشف المبكر.

وأشارت إلى أن هناك سيدات تخشى الفحص المبكر عن سرطان الثدي خوفا من أن يتزوج عليها زوجها، مؤكدة أن الفحص المبكر عن سرطان الثدي يزيد من نسبة الشفاء منه إلى 95%