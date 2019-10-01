جامعة الملك فهد للبترول والمعادن تعلن موعد اليوم المفتوح للتوظيف 1441هـ

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن تحت رعاية سعادة مدير الجامعة الدكتور سهل بن نشأت عبدالجواد ، عن موعد إقامة اليوم المفتوح للتوظيف للعام 1441هـ حيث يلتقي ممثلو الجهات الموظفة بالخريجين والطلاب المتوقع تخرجهم لهذا العام من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وكلية المجتمع بالدمام، لعرض الفرص الوظيفية المتاحة لديهم، إضافةً إلى إطلاع هذه الجهات على ما تقدمه الجامعة من تخصصات وبرامج، والتي تهدف إلى إعداد كوادر سعودية مميزة.

وقالت الجامعة إنه من الجهات المشاركة:

– شركة مطارات الرياض (الرياض) – مصرف الراجحي (الرياض) – الهيئة السعودية للمقاولين (الرياض) – مجموعة شاهيني (جدة) – شركة عبدالله ناس و شركاه المحدودة (الدمام) – مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (الرياض) – الشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية (الرياض) – روزن العربية السعودية (الظهران) – شركة مكتب التطوير المتوالي للخدمات التجارية (الرياض) – فيوليا ووتر (الرياض) – ولاء بلس (الرياض) – شركة يوكوجاوا العربية السعودية (الظهران).

موعد اليوم المفتوح: يبدأ يوم الإثنين بتاريخ 2019/10/28م وينتهي يوم الخميس بتاريخ 2019/10/31م (من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 5:00 مساءً).

– علماً بأن اليومين الأوائل (الإثنين والثلاثاء فقط) مخصصة فقط لطلاب وخريجي جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وكلية المجتمع بالدمام فقط.

مكان اليوم المفتوح: سيتم تنظيم المناسبة في مبنى المعارض بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن (مبنى 54) بالظهران.

تفاصيل الموعد وخريطة المكان:

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