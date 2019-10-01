الحربي تكرم صحيفة صدى والإعلامي محمد السعران

جدة(صدى):

كرمت الأستاذة غاليه الحربي مديرة اللجنة المنظمة ومديرة المركز الاعلامي لفعالية الاحتفال باليوم الوطني ٨٩ للمملكة والتي نظمها متحف مدينة الطيبات العالمية بالتعاون مع مؤسسة غاليه الحربي لتنفيذ الفعاليات كرمت صحيفة صدى الالكترونية ومحررها الإعلامي محمد السعران نظير الرعاية الإعلامية من الصحيفة للفعالية ونشر اخبار ونشاطات الفعالية. والتي رعاها الأمير عبدالله بن تركي بن عبدالعزيز .

من جهته شكر السعران الحربي التي وعدت بالاستمرار في التعاون بين الصحيفة والمتحف والمؤسسة لما فيه خدمة المجتمع والوطن الغالي .