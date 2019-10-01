حلا شيحة تثير ضجة بظهورها على الشاطئ بالبكيني

القاهرة(صدى):

فاجأت الفنانة حلا شيحة ، متابعيها وجمهورها ، حيث أٌصيبوا بالصدمة عقب تداول صورة تجمع مجموعة من الفنانين ممن حضروا فعاليات مهرجان الجونة في دورته الثالثة، منهم دينا الشربيني والسيناريست تامر حبيب وحلا، وذلك أثناء تواجدهم على أحد شواطئ مدينة الجونة.

وظهرت حلا مرتدية مايوه بيكيني، وتختبئ خلف الشربيني، وإلى جانبها تامر حبيب وعدد من الأصدقاء.

وكانت حلا اثارت جدلاً واسعاً باطلالاتها التي وصفها البعض بالجريئة خلال مشاركتها في بعض عروض المهرجان، وكان آخرها اختيارها لفستان قصير من الامام مع تصميم مميز من الشيفون عند منطقة الصدر، واستطاعت حلا ان تحمي نفسها من التعليقات القاسية بمنع خاصية التعليق عن صورها التي نشرتها عبر “انستغرام”.