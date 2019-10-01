بالأرقام.. تراجع في عدد السياح السعوديين والإماراتيين إلى تركيا

نايف السالم(صدى):

كشفت وزارة الثقافة والسياحة التركية، عن تراجع عدد السياح السعوديين والإماراتيين في شهر أغسطس بنسبة 28% و 16% على الترتيب.

وتفصيلًا، أفصحت الوزارة عن بيانات تفيد بتراجع عدد السياح الخليجيين بشكل عام في شهر أغسطس بالمقارنة مع نفس الفترة خلال العام الماضي.

وشهدت تراجع السياح السعوديين بنسبة 28.49%، والإماراتيين بنسبة 15.99%، والقطريين بنسبة 11.52%، فيما ازاداد عدد المصريين بنسبة 23.60%، والإسرائيليين بنسبة 27.38%، والإيرانيين بنسبة 45.05%.

كما أكدت البيانات أن الأشهر الثمانية الأولى من عام 2019، شهدت تراجعًا في عدد السياح السعوديين بنسبة 19.71%، والإماراتيين بنسبة 12.54%، والإيرانيين بنسبة 8.64%، وازداد عدد السياح المصريين بنسبة 24.59%، والقطريين بنسبة 12.16%، والإسرائيليين بنسبة 26.24%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.