بالأرقام.. تراجع في عدد السياح السعوديين والإماراتيين إلى تركيا
كشفت وزارة الثقافة والسياحة التركية، عن تراجع عدد السياح السعوديين والإماراتيين في شهر أغسطس بنسبة 28% و 16% على الترتيب.
وتفصيلًا، أفصحت الوزارة عن بيانات تفيد بتراجع عدد السياح الخليجيين بشكل عام في شهر أغسطس بالمقارنة مع نفس الفترة خلال العام الماضي.
وشهدت تراجع السياح السعوديين بنسبة 28.49%، والإماراتيين بنسبة 15.99%، والقطريين بنسبة 11.52%، فيما ازاداد عدد المصريين بنسبة 23.60%، والإسرائيليين بنسبة 27.38%، والإيرانيين بنسبة 45.05%.
كما أكدت البيانات أن الأشهر الثمانية الأولى من عام 2019، شهدت تراجعًا في عدد السياح السعوديين بنسبة 19.71%، والإماراتيين بنسبة 12.54%، والإيرانيين بنسبة 8.64%، وازداد عدد السياح المصريين بنسبة 24.59%، والقطريين بنسبة 12.16%، والإسرائيليين بنسبة 26.24%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
عدو الخونة[ عدد التعليقات: 63 ] نشر منذ 16 دقيقة
حلو الحمد لله هذا يدل على وعي شعبنا واتساع اماكن السياحة النظيفة والامنة بدلا من الذهب لدولة معادية بل الاشد عداءا لبلدنا ناهيك عن حقدهم وشعورهم بعقدة النقص اضافة الى الانفراط الامني الممنهج ضد السياح عموما والعرب خصوصا
كما انها بلد انتشرت فيه الرذيلة بجميع انواعها من شذوذ ودعارة وعري وخمور وقمار ولا فرق بينها وبين اي بلد باحي ان لم تكن اسوأ منه
وكم هو جميل ان يكون البديل مصريين وايرانيين ويهود فهولاء بالذات سيحصلون على اضعاف قيمة الفيزة التي دفعوها للجوازات من اقتصاد الشعب التركي فهم ليسوا الا زيادة اعباء على الاقتصاد التركي
لكن ربما يستعملهم القردوخاني وبالاخص المصريين كداعم لنشاطاته الارهابية ليعيد تصديرها بعد اخونتها للدول العربية بالذات ولذا اعتقد انه يجب مراقبة كل من يذهب الى هناك بشكل دقيق