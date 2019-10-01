برلماني تركي مقرب من « أردوغان » متهم بالتحرش بخادمته أثناء نومها ودفعها للانتحار

أنقرة(صدى):

كشفت صديقة مقرّبة لخادمة برلماني تركي، عن فضيحة ثقيلة للبرلماني البارز عن حزر العدالة والتنمية الحاكم، إذ تحرّش بالخادمة قبل انتحارها.

وأوضحت ليلى نيازوفا صديقة الأزباكية نادرة كاديروفا «الخادمة المنتحرة»، أن صديقتها روت لها قبيل انتحارها واقعة تحرض تعرضت لها من البرلمان التركي.

وقالت نيازوفا: « صديقتي اتصلت بي في ليلة 23 سبتمبر ، تحدثنا ساعتين، كانت تبكي كثيرًا، وتقول: لقد تعبت كثيرًا يا ليلى، سئمت من كل شيء، وعندما سألتها ماذا حدث، قالت: لا أستطيع أن أشرح، وأخذت تبكي، وقالت سأقتل نفسي».

وأضافت، أنها بعدما ألحت عليها لتروي ما حدث لها، قالت « قبل أسبوعين كنت أنام في الغرفة ودخل مديري وأغلق الباب بالمفتاح ونام خلفي وعانقني سألتها: هل اعتدى عليك؟ قالت لا لم يمسسني وأخذت بالبكاء قائلة كيف سأنظر إلى وجه أخي، لا تحكِ لأي شخص » .

وأوضحت أن انتحار صديقتها جاء بعدما استحوذت على مسدس مديرها – النائب عن حزب العدالة والتنمية شرين أونال – وأطلقت النيران تجاه نفسها منه، لتؤكد بروايتها اتهامات شقيق المنتحرة لـ أونال بالتحرش بأخته.