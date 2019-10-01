بالفيديو.. انقاذ محتجزين في سيول الحسينية بمكة

نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول، اليوم الثلاثاء، لحظة انقاذ محتجزين في سيول الحسينية بــ مكة المكرمة، إثر هطول أمطار رعدية على المنطقة.

وحذر المركز الوطني للعمليات الأمنية في وزارة الداخلية، من هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء متفرقة من العاصمة المقدسة ومحافظة القنفذة.

وأعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية في وزارة الداخلية عن وجود كثافة في الحركة المرورية على طرق الدائري الثالث و الرابع – أم القرى باتجاه جدة – الأمير محمد بن سلمان بمكة المكرمة.