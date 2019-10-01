أبرزها « محمد و سلمان » .. قائمة بأكثر أسماء المواليد تسجيلا في المملكة

علي القحطاني(صدى):

أعلنت المديرية العامة للأحوال المدنية، عن أكثر أسماء المواليد «الذكور والإناث» تسجيلًا خلال العام الماضي 1440 هجريًا.

وأصدرت « الأحوال المدنية » قائمة بأكثر الأسماء الذكور تسجيلًا، ليأتي على رأس القائمة «سلمان، محمد، عبدالله، وعبدالعزيز » .

وأوضحت أن أكثر أسماء المواليد الذكور المتداولة على نطاق واسع في المملكة، هي « فهد، علي، خالد، عبدالرحمن، فيصل، وسعود » .

أما عن قائمة المواليد الإناث، فجاءت أكثر تجديدًا بالنسبة للذكور، إذ تصدرت هذا العام أسماء « حور، كيان، ترف، وملك » ، كما ظهرت أسماء « ورد، غنى، سحاب، وجود » .