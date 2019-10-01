نايف السالم(صدى):

أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية في وزارة الداخلية عن وجود كثافة في الحركة المرورية على طرق الدائري الثالث و الرابع – أم القرى باتجاه جدة – الأمير محمد بن سلمان بمكة المكرمة.

وأوضح المركز أن هذه الكثافة المرورية بسبب تجمعات مياه الأمطار التي شهدتها مكة المكرمة اليوم الثلاثاء، مؤكدًا أن الجهات المختصة تباشر عملها في المواقع لإعادة الطرق لوضعها الطبيعي.

وحذر المركز من هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء متفرقة من العاصمة المقدسة ومحافظة القنفذة.