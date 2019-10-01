سواريز يغازل ليفربول.. والبارسا لا يمانع رحيله

نواف السالم(صدى):

يبدو أن لاعب برشلونة الأوروغواني لويس سواريز يُخطط لمغادرة النادي الكتالوني.

وقال موقع teamtalk نقلًا عن وسائل إعلام إسبانية : سواريز يخطط للرحيل عن برشلونة بنهاية الموسم الجاري، وإنه حدد بالفعل وجهته المستقبلية.

وكشف الموقع أن سواريز طلب من مدير أعماله التواصل مع إدارة نادي ليفربول الإنجليزي، كي يعود مرة أخرى إلى ”أنفيلد“، كي يختم مشواره الكروي هناك.

وانتقل سواريز من ليفربول إلى برشلونة في صيف عام 2014، ولعب مع البلوغرانا 153 مباراة، أحرز خلالها 180 هدفًا.

يذكر أن، إدارة البارسا منفتحة على رحيل سواريز بنهاية الموسم الجاري؛ لأنها ستكون الفرصة الوحيدة التي يمكن من خلالها الحصول على مقابل مادي من صفقة بيعه قبل نهاية عقده مع النادي.

وأوضح الموقع، أن برشلونة مستعد لبيع سواريز مقابل 50 مليون يورو.

وكشف التقرير أن إدارة ليفربول رحبت برغبة سواريز في العودة إلى ” أنفيلد “؛ لأن الألماني يورغن كلوب مدرب الريدز يحتاج إلى مهاجم بجوار البرازيلي روبرتو فيرمينو، وسيكون وجود سواريز بمثابة قوة هجومية كبيرة مع الثلاثي الناري فيرمينو وساديو ماني ومحمد صلاح.