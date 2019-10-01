بالفيديو.. لحظة انهيار جسر معلق على قوارب كانت تبحر أسفله

تايبيه(صدى):

أظهر مقطع فيديو رصدته كاميرات المراقبة في قرية نانفانغاو، على ساحل المحيط الهادئ في تايوان، لحظة انهيار جسر معلق فوق قوارب كانت تبحر أسفله.

وتبحث الجهات المعنية عن الضحايا بمشاركة قوات من الجيش والبحرية وغواصون، حيث نقلت عن وكالة الإطفاء الوطنية قولها أن هناك 6 أفراد محاصرون على أحد القوارب.

ويذكر أن البلاد قد تعرضت قبل الانهيار بساعات لإعصار ضخم اجتاح أجزاء من الجزيرة التي تقع فيها القرية.