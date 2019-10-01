كيفية استخدام الفيتامين C التي تخلص بشرتك من كل العيوب

أميرة خالد(صدى):

قال خبراء في التجميل إنه يتمتع الفيتامني C بالكثير من الخصائص التي تعود بالفائدة على البشرة وتخلصها من الكثير من الشوائب ، ويمكن تزويدها به من خلال تناول بعض أنواع الفواكه مثل الكيوي والبرتقال والفواكه الحمراء ، فهو يساهم في تجديد الخلايا وإعادة النضارة إلى الوجه.

وينصح الخبراء عادة باللجوء إليه من أجل إخفاء علامات التقدم في السن والعيوب مثل الخطوط والتجاعيد والبقع والهالات السوداء ، وهو عامل مساعد على تحفيز شفاء البشرة والحد من تعرضها للالتهابات.

ومن أجل استخدامه بالطريقة الصحيحة يجب اتباع بعض النصائح المهمة ومنها فعل ذلك مرة واحدة كل يومين او 3 ايام.

وقبل ذلك من الضروري اختباره على البشرة أولاً. ولهذا يمكن وضع القليل من عصير الليمون على منطقة غير ظاهرة منها وترقب ما سيحدث ، وفي حال تم الشعور بالوخز فهذا يعني أنه لا يمكن استخدام مستحضرات الفيتامين C والعكس صحيح.ويجب الانتباه الى حفظ هذه المنتجات في الثلاجة.