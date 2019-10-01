وزير النقل يوضح موعد عودة الخدمات في قطار الحرمين السريع

محمد السعران(صدى):

كشف الدكتور نبيل العامودي، وزير النقل رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للخطوط الحديدية، عن موعد عودة تقديم الخدمات في قطار الحرمين السريع بجدة، بعد حريق محطة القطار في المحافظة.

وأكد أن قطار الحرمين السريع سيعاود تقديم خدماته خلال ٣٠ يوماً مستخدماً محطة مطار الملك عبدالعزيز الجديدة لخدمة سكان محافظة جدة وزوراها، وكذلك محطات مكة المكرمة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية والمدينة المنورة.

وأشار إلى أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين في هذا الشأن واضحة، موجهًا الشكر لجميع من عمل على إخماد الحريق.

يذكر أن الوزير، يرافقه رئيس الهيئة العامة للنقل رئيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية المكلف الدكتور رميح الرميح، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخطوط الحديدية ” سار ” الدكتور بشار المالك، كان قد استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ونائبه الأمير بدر بن سلطان وسمو محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد في موقع المحطة ظهر يوم الاثنين، للوقوف على حجم الضرر والتأكد من سلامة الجميع.