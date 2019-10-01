جامعة الإمام تعلن تعيين 114 مواطن لوظائف مراقبي أمن وسلامة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عبر موقعها الإلكتروني صدور موافقة معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور أحمد بن سالم العامري على تعيين 114 (مواطن ومواطنة) على وظائف مراقبي أمن وسلامة، والتي سبق الإعلان عنها من خلال موقع الجامعة.

وأفاد مدير عام ادارة الموارد البشرية الأستاذ فهد بن عبدالله الجريس بأن التعيينات تأتي من منطلق حرص الجامعة على سد احتياج قطاعاتها من خلال شغل تلك الوظائف بالمواطنين والمواطنات المؤهلين ممن تنطبق عليهم شغل تلك الوظائف.

ونقل الجريس تهاني وتبريكات معالي مدير الجامعة لمن تم تعيينهم سائلا الله لهم التوفيق والسداد.