جامعة الإمام تعلن تعيين 114 مواطن لوظائف مراقبي أمن وسلامة
أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عبر موقعها الإلكتروني صدور موافقة معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور أحمد بن سالم العامري على تعيين 114 (مواطن ومواطنة) على وظائف مراقبي أمن وسلامة، والتي سبق الإعلان عنها من خلال موقع الجامعة.
وأفاد مدير عام ادارة الموارد البشرية الأستاذ فهد بن عبدالله الجريس بأن التعيينات تأتي من منطلق حرص الجامعة على سد احتياج قطاعاتها من خلال شغل تلك الوظائف بالمواطنين والمواطنات المؤهلين ممن تنطبق عليهم شغل تلك الوظائف.
ونقل الجريس تهاني وتبريكات معالي مدير الجامعة لمن تم تعيينهم سائلا الله لهم التوفيق والسداد.
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