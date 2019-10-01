قياس يعلن موعد اختبار كفايات المعلمين والمعلمات

علي القحطاني(صدى):

أعلن مركز قياس، عن استمرار عملية التسجيل في اختبار كفايات المعلمين والمعلمات للمتقدمين الجدد أو غير المجتازين.

وأكد المركز أنه سيتم فتح الاختبار للجميع يوم 8 أكتوبر الجاري؛ إذ يعد اجتياز اختبار كفايات المعلمين أحد المتطلبات الهامة للحصول على رخصة معلم ممارس طبقًا للائحة الوظائف التعليمية الجديدة.

ويهدف اختبار كفايات المعلمين، إلى قياس مدى تحقق الحد الأدنى من المعايير التي ينبغي توفرها في المتقدمين لمهنة التدريس، بما تشمل عليه من معارف وعلوم ومهارات تغطي الجوانب الأساسية للمهنة.