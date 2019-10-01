 إخلاء مائتي طالب وطالبة من مدرستين مخالفتين لتعليم الجالية الإفريقية في المدينة

عادل الحربي(صدى):

ضبطت جهات حكومية بالمدينة المنورة مدرستين غير مرخصتين في أحد الأحياء الغربية ، وقامت الجهات بإخلاء اكثر من مائتين طالب وطالبة تم تسليمهم لذويهم، وتحويل المعلمين للوافدين تمهيداً لإحالة المسؤولين عن تلك المدرسة للجهات المختصة لاتّخاذ الإجراءات المناسبة لمثل هذه الحالات.

وأكدت مصادر أن المدرستين تقومان بتعليم الجالية الأفريقية، وأكثر طلابها من المقيمين بالمدينة المنورة ، ولا يوجد لديها أي إثباتات رسمية من الجهات المعنية تؤهلها لتعليم، فضلاً عن افتقادها وسائل السلامة

وشاركت في إغلاق المدرستين قوة الضبط الميداني بإدارة الضبط الإداري بشرطة منطقة المدينة المنورة، وفرع وزارة العمل، وزارة التجاره، وإدارة التعليم بالمنطقة، وفرق الدفاع المدني.

وأشرفت الجهات المعنية على خروج الطلاب من تلك المدرستين، وتسليمهم لذويهم فيما تعاملت العناصر النسائية العاملة مع الجهات المعنية في متابعة الوضع داخل مدرسة البنات.