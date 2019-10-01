د. التويجري يمدد تكليف د.القحطاني مديراً تنفيذيا لمجمع الأمل بالرياض

الرياض(صدى):

أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبد العزيز التويجري قرارا اداريا يقضي بتمديد تكليف الدكتور محمد بن مشعوف القحطاني مديراً تنفيذياً على مجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض ، وذلك لمدة عام اعتبارا من 1441/1/2 .

ويعد الدكتور محمد القحطاني من الخبرات التي برزت في المجمع خلال السنوات الماضية حيث كان يعمل سابقاً مديراً للخدمات الطبية المساعدة بالمجمع ، وعمل مشرفاً عاماً بالنيابة على مجمع الأمل لعدة فترات سابقة .

كما سبق له العمل مديراً عاماً للمختبرات وبنوك الدم بوزارة الصحة ومثل الوزارة في عدة لجان وطنية وقام بالعديد من البحوث في الأمراض المصاحبة للأمراض النفسية.